KPK Usul Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Sahroni Nasdem: Kami Dukung
jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin membatasi uang tunai selama pemilu demi menekan angka rasuah.
"Saya rasa, apa pun yang KPK mau lakukan untuk kebaikan pemberantasan korupsi akan kami dukung," kata Sahroni kepada awak media, Senin (27/4).
Legislator fraksi NasDem itu melanjutkan dukungan diberikan andai usul KPK sesuai koridor dan tidak merugikan pihak lain.
"Ya, juga yang terpenting, penegakannya tidak boleh tebang pilih," ujar dia.
Sebelumnya, KPK mendorong perbaikan sistem tata kelola partai politik sebagai langkah penting untuk menciptakan iklim Pemilu dan Pilkada yang berintegritas.
KPK memandang potensi korupsi politik tidak hanya terjadi ketika seseorang menduduki jabatan publik, tetapi berakar sejak proses seperti sistem kaderisasi yang penuh transaksional dan minim akuntabilitas.
Pelaksanaan kajian pada kerangka pencegahan korupsi ini sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Dalam Pasal 6 huruf c disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kasus Pajak Rp75 M, KPK Panggil IRT hingga GM PT Wanatiara Persada
- Kasus Cukai, KPK Periksa Direktur PT Gading Gadja Mada
- Marak Narkoba di Kelab Malam, Sahroni: Tutup dan Cabut Izin Semua yang Bermasalah
- Arifki Chaniago Tanggapi Rekomendasi KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol
- KNPI Dukung Usulan KPK soal Jabatan Ketum Parpol Dibatasi 2 Periode
- Dorong Pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal, KPK: Ini Langkah Strategis Cegah Korupsi