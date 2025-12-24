menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Usut Asal-Usul Mobil Mewah Land Cruiser Milik Ade Kuswara

KPK Usut Asal-Usul Mobil Mewah Land Cruiser Milik Ade Kuswara

KPK Usut Asal-Usul Mobil Mewah Land Cruiser Milik Ade Kuswara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). KPK menahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah bupati H. M. Kunang dan pihak swasta Sarjan setelah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menggeledah rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dari penggeledahan itu, KPK menyita mobil mewah Toyota Land Cruiser dan sejumlah dokumen.

Saat ini, lembaga antikorupsi tersebut tengah menelusuri asal-usul Land Cruiser berpelat nomor B 77 AAD milik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) yang sudah disita 23 Desember 2025.

“Ini masih didalami terkait mobil itu diberikan oleh siapa, dalam rangka apa, dan motifnya untuk apa,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/12).

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK ke depannya akan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dinilai dapat menjelaskan asal-usul mobil tersebut.

Sementara itu, Budi menambahkan bahwa sejauh ini KPK menduga mobil tersebut terkait dengan kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan Ade Kuswara selaku Bupati Bekasi.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh dalam 2025, dan menangkap 10 orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.

Baca Juga:

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Dua dari tujuh orang tersebut termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, H.M. Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap proyek di Kabupaten Bekasi.

KPK terus menelusuri asal-usul mobil mewah Toyota Land Cruiser milik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI