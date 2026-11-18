jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek-proyek di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten, dan 16 dinas pada pemda setempat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pendalaman dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI).

"Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Budi mengatakan KPK meminta keterangan belasan saksi tersebut terkait dugaan penerimaan uang yang diterima HWI.

"Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian c," katanya.

Para saksi tersebut terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, dan Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.

Berikutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.

Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.