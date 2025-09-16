KPM Jakarta Mengutuk Keras Pembunuhan Kepada Perempuan Muda Asal Manggarai NTT

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Perempuan Manggarai (KPM) Jakarta mengutuk keras kasus pembunuhan terhadap perempuan muda, Irnatalia Murni (23 tahun) asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang terjadi di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Kasus pembunuhan tersebut baru diketahui pada Jumat, 12 September 2025, Pukul 22.00 WIB.

Ketua Komunitas Perempuan Manggarai Emiliana AK menyampaikan turut berdukacita yang mendalam bagi keluarga almarhumah anak/adik/teman/Saudari Irnatalia Murni.

“Semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan dalam menghadapi tragedi yang menyedihkan ini,” ujar Emiliana.

Lebih lanjut, Emiliana Murni mengatakan setelah menyimak semua informasi yang diterima atas tindakan pembunuhan tersebut, dirinya selaku Ketua KPM menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Kasus tersebut merupakan peristiwa pembunuhan tragis yang menghilangkan nyawa seorang anak muda, harapan keluarga dan generasi penerus, meninggal dalam usia 23 tahun.

2. Kami mengutuk keras kasus pembunuhan ini dan mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus ini serta memproses hukum pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keadilan harus ditegakkan agar keluarga almarhumah mendapatkan hak-haknya dan juga memberikan efek jera kepada pelaku dan pelajaran bagi semua orang sehingga peristiwa tragis seperti ini tidak terjadi lagi.