jpnn.com, JAKARTA - Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia (KPOTI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengakhiri rangkaian Festival Anak Bermain lewat edisi puncak di area Car Free Day (CFD) FX Sudirman, GBK, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Kegiatan kolaborasi yang turut menggandeng Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK) ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Sedunia 2026 yang mengusung tema "My Day. My Rights. My Future".

Pada edisi puncak ini, sebanyak 17 Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional dihadirkan secara gratis, mulai dari memutar gasing, bermain congklak, melompat di petak engklek, hingga berjalan di atas egrang dan bakiak.

Sekitar 1.290 pengunjung berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang juga diisi dengan pernyataan bersama untuk mendukung pemenuhan hak anak atas waktu luang dan bermain.

Festival Anak Bermain telah berlangsung sejak 1 November 2026 setiap Minggu pagi. Dengan melibatkan berbagai komunitas, seperti Traditional Games Returns (TGR), Temen Main, dan Komunitas Pelangi untuk menyajikan ragam permainan rakyat dan olahraga tradisional dan workshop. Secara keseluruhan, tercatat sekitar 5.160 pengunjung ikut memeriahkan rangkaian festival ini.

Ketua Umum KPOTI Arsjad Rasjid menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya menghidupkan kembali permainan rakyat dan olahraga tradisional sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bersama Kementerian PPPA dan GBK, kami menghadirkan ruang bermain keluarga di ruang publik. Harapannya, anak-anak Indonesia tetap bisa memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa kehilangan ruang untuk bermain, berteman, dan mencintai budayanya," ujar Arsjad.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan bahwa festival ini juga menjadi sarana pemenuhan hak anak untuk bermain.