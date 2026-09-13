KPP Balikpapan Kirim Tim Bantu Pencarian Penumpang KM Virgo Transport 8

jpnn.com, BALIKPAPAN KOTA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Balikpapan mengirim tim search and rescue (SAR) menggunakan Kapal Negara SAR Wisanggeni untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8.

"Pengerahan dukungan dilakukan setelah kami menerima permintaan bantuan resmi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, Dody Setiawan Suwondo, Minggu.

Dia juga telah memberangkatkan Kapal Negara (KN) SAR Wisanggeni pada pukul 14.40 waktu setempat untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

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Kapal tersebut membawa personel serta peralatan SAR lengkap, baik untuk pencarian di permukaan air maupun penyelaman, apabila nanti dibutuhkan dalam operasi pencarian.

"KN SAR Wisanggeni membawa 29 personel yang terdiri dari 10 petugas penyelamat, 15 awak kapal, serta satu personel dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Dody.

Tim juga dilengkapi berbagai peralatan penunjang pencarian dan pertolongan, termasuk perlengkapan penyelaman guna memperluas jangkauan pencarian di bawah permukaan air.

Berdasarkan pemetaan awal, jarak dari Balikpapan menuju lokasi operasi diperkirakan mencapai 280 mil laut. Dengan mempertimbangkan kondisi pelayaran dan kecepatan kapal, perjalanan menuju lokasi diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hingga 18 jam.

Seluruh pergerakan dan pelaksanaan operasi akan dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin selaku Koordinator Misi SAR.