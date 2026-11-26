jpnn.com, JAKARTA - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) DKI Jakarta menghadiri Konsolidasi Nasional Perempuan Parlemen yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI).

Kegiatan yang mengusung tema 'Refleksi Capaian dan Tantangan Perempuan Parlemen dalam Menghasilkan Kebijakan Berperspektif Gender' itu berlangsung di Gedung DPR, Rabu (25/11).

Ketua KPP DKI Jakarta Sholikhah mengatakan konsolidasi nasional menjadi momentum untuk menyatukan langkah, visi, dan misi perempuan parlemen dari berbagai daerah.

Dia menyebut salah satu pesan utama dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

“Bagaimana perempuan bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek pembangunan. Ini menjadi poin yang paling utama dari pesan-pesan dalam sambutan pembukaan tadi,” ujar Sholikhah.

Sholikhah menjelaskan perspektif gender dalam kebijakan publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan amanat peraturan perundang-undangan.

Perempuan perlu memiliki ruang dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan serta menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat.

Sholikhah juga menyoroti sejumlah isu prioritas yang menjadi perhatian KPP RI, mulai dari pendidikan, kesehatan, perempuan dan media digital, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.