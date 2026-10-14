KPPBC TMP A Jakarta Proyeksi Penerimaan Cukai Bisa Tembus 110% Pada Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Jakarta Budi Santoso mengungkapkan target penerimaan cukai di bawah naungannya telah memenuhi trajektori hingga September.

Bea Cukai Jakarta disebutkan menetapkan target penerimaan tahunan sebesar Rp 530 miliar.

Budi memroyeksikan target penerimaan cukai hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 110% dari target yang dibebankan negara.

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"Proyeksi kami sampai dengan akhir tahun nanti, kurang lebih bisa mencapai 110% dari target yang dibebankan oleh negara," kata Budi di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (14/10).

Budi menjelaskan kontribusi terbesar dalam struktur penerimaan tersebut disumbang oleh sektor cukai yang mencakup produk rokok dan vape.

Selain itu, penerimaan juga ditopang oleh impor minuman beralkohol melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dikenakan kewajiban pembayaran dokumen pabean.

Sektor pendukung lainnya yang menjadi sokoguru penerimaan rutin Bea Cukai Jakarta berasal dari impor suku cadang alat berat proyek.

"Impor sparepart itu yang dilakukan oleh Trakindo. Itu juga penerimaan rutin kami," imbuhnya. (rom/jpnn)