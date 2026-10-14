menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Pajak » KPPBC TMP A Jakarta Proyeksi Penerimaan Cukai Bisa Tembus 110% Pada Akhir Tahun

KPPBC TMP A Jakarta Proyeksi Penerimaan Cukai Bisa Tembus 110% Pada Akhir Tahun

KPPBC TMP A Jakarta Proyeksi Penerimaan Cukai Bisa Tembus 110% Pada Akhir Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) A Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP). Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Jakarta Budi Santoso mengungkapkan target penerimaan cukai di bawah naungannya telah memenuhi trajektori hingga September.

Bea Cukai Jakarta disebutkan menetapkan target penerimaan tahunan sebesar Rp 530 miliar.

Budi memroyeksikan target penerimaan cukai hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 110% dari target yang dibebankan negara.

Baca Juga:

"Proyeksi kami sampai dengan akhir tahun nanti, kurang lebih bisa mencapai 110% dari target yang dibebankan oleh negara," kata Budi di kantornya, Jakarta Timur, Rabu (14/10).

Budi menjelaskan kontribusi terbesar dalam struktur penerimaan tersebut disumbang oleh sektor cukai yang mencakup produk rokok dan vape.

Selain itu, penerimaan juga ditopang oleh impor minuman beralkohol melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) yang dikenakan kewajiban pembayaran dokumen pabean.

Baca Juga:

Sektor pendukung lainnya yang menjadi sokoguru penerimaan rutin Bea Cukai Jakarta berasal dari impor suku cadang alat berat proyek.

"Impor sparepart itu yang dilakukan oleh Trakindo. Itu juga penerimaan rutin kami," imbuhnya. (rom/jpnn)

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP A Jakarta mengungkapkan target penerimaan cukai di bawah naungannya akan melampaui target.


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Romaida Uswatun Hasanah

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI