KPPD Angkatan II, PYC Gandeng Kemendagri dan Lee Kuan Yew School of Public Policy

jpnn.com, SINGAPURA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyelenggarakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 bagi para wali kota dan bupati, di Jakarta dan Singapura.

Kegiatan ini digelar dengan menggandeng Kemendagri, Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) Singapura, dan National University of Singapore (NUS)

“KPPD menghadirkan wawasan teknokratis dan membuka ruang dialog strategis antara pemimpin daerah di Indonesia dan jajaran pemimpin di Singapura,” kata Chairperson PYC, Filda Citra Yusgiantoro melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Rabu (19/11).

Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi

KPPD yang diikuti sebanyak 25 bupati dan wali kota dari sejumlah provinsi, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Papua Pegunungan, dan Maluku Utara.

Kegiatan itu digelar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, tata kelola daerah, pengelolaan layanan publik, digitalisasi perencanaan kota, dan pembangunan berkelanjutan.

PYC, lanjut Filda, telah berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola daerah, serta menjadi jembatan pengetahuan serta kolaborasi internasional bagi pemerintah daerah.

“Kami optimistis melalui program KPPD, para kepala daerah pulang dengan membawa perspektif baru yang dapat diterjemahkan sebagai kebijakan dan inovasi bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Filda.

Disebutkan, program KPPD merupakan bagian dari rangkaian KPPD Tahun 2025, yang dibuka penyelenggaraannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, pada 5 November 2025. Kegiatan itu dilanjutkan dengan kursus secara mendalam selama 7 hari di Singapura, dan ditutup di Jakarta.