KPPG Bogor Ciptakan 100 Ribu Lapangan Kerja, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa

jpnn.com, BOGOR - Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor menciptakan kurang lebih 100 ribu lapangan kerja baru. Dengan terciptanya lapangan kerja baru tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan meningkat.

KPPG Bogor Haidir menjelaskan 100 ribu lapangan kerja baru tersebut tersebar di tujuh wilayah KPPG Bogor di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok dan Purwakarta.

"Alhamdulillah hampir menyentuh 100 ribu lapangan kerja baru tercipta dengan keberadaan dapur MBG yang tersebar," katanya.

Menurutnya, para kerja atau sering disebut sukarelawan dapur MBG merupakan masyarakat yang tinggal di daerah masing-masing dimana keberadaan SPPG berada.

Dalam rekrutmen pekerja, Haidir mengaku menerapkan seleksi yang ketat karena diperlukan kompetensi yang bagus dari para pekerja atau relawan.

"Meski kami terapkan standar khusus bagi para pekerja SPPG, kami tetap utamakan pekerja dari asal dapur berada agar penyerapan tenaga kerja maksimal," jelasnya.

Haidir menambahkan dengan terciptanya kurang lebih 100 ribu lapangan kerja bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di desa.

"Tentu dengan perputaran uang yang ada di desa atau kelurahan, maka akan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah tersebut," pungkas dia. (cuy/jpnn)



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