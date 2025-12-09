KPU Dorong IPP Jadi Pusat Pengetahuan Demokrasi

jpnn.com - LOMBOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) sebagai instrumen penting untuk membangun pusat pengetahuan demokrasi di Indonesia.

Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan IPP Pemilu dan IPP Pilkada menjadi bagian dari upaya KPU periode 2022-2027 dalam mewujudkan dua misi utama, salah satunya menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan pengalaman kepemiluan.

"IPP Pemilu dan IPP Pilkada hanya salah satu bentuk bagaimana KPU berusaha mewujudkan misinya sebagai pusat pengetahuan kepemiluan," kata Mellaz di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (9/12).

Dia menjelaskan penyusunan IPP melibatkan peneliti, akademisi, dan pegiat pemilu yang selama ini konsisten mengkaji isu demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan mereka sebagai wujud partisipasi publik yang perlu dicatat sebagai bagian penting dari perbaikan demokrasi.

"Faktanya, dalam konteks demokrasi, harus kritis, karena harus mengadvokasi sesuatu," ujarnya.

Mellaz memastikan IPP menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang pemilu dan pilkada di Indonesia.

Menurut dia, berbagai data dan konsep dalam IPP harus diuji secara empiris untuk menghasilkan produk pengetahuan yang dapat memperkuat tata kelola pemilu.