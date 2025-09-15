KPU Jelaskan Alasan Tak Klarifikasi Dokumen Pendidikan Gibran Saat Pilpres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI angkat bicara soal proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan Pilpres 2024.

KPU menyatakan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya menjalankan verifikasi berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

"Pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023," kata Afifuddin dalam siaran pers, Rabu (7/10).

Menurut dia, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan syarat pendidikan Gibran antara lain Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Selain itu, KPU menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.

Afifuddin menjelaskan dokumen tersebut diperlakukan sebagai dokumen yang sah karena belum pernah dibatalkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

"KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yaitu bahwa keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang," ujarnya.