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Krakatau dan Karimata Siap Berkolaborasi di JGTC 'The City Series Vol. 2'

Krakatau dan Karimata Siap Berkolaborasi di JGTC 'The City Series Vol. 2'
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Konferensi pers menjelang Jazz Goes To Campus 'The City Series Vol.2' di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin (27/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian Jazz Goes To Campus (JGTC) makin dekat dengan puncak perayaan menuju dua tonggak sejarah penting, yakni 50 tahun Jazz Goes To Campus dan 500 tahun Kota Jakarta.

Sebelumnya, Jazz Goes To Campus - The City Series edisi perdana sukses digelar pada 25 April 2026, dengan menghadirkan Alaransemen karya musisi ternama seperti Erwin Gutawa, Tophati, Adra Karim dan Ari Renaldi dengan mengusung konsep Big Band dari Bandung Jazz Orchestra.

JGTC kini kembali menghadirkan seri keduanya sebagai puncak perayaan menuju dua tonggak sejarah penting, yakni 50 tahun Jazz Goes To Campus dan 500 tahun Kota Jakarta.

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Konser JGTC 'The City Series Vol. 2' bakal digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 31 Juli 2026.

Menghadirkan dua ikon jazz fusion Indonesia, Karimata dan Krakatau, konser tersebut menjadi ruang pertemuan antara sejarah, budaya, dan inovasi musik jazz Indonesia.

Pertunjukan ini bukan sekadar mempertemukan dua nama besar dalam satu panggung tapi suguhan pengalaman musikal yang merangkum perjalanan panjang jazz Indonesia, dipadukan dengan nuansa khas Betawi sebagai bentuk penghormatan terhadap Jakarta yang memasuki usia lima abad.

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Sebagai dua grup yang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan jazz Tanah Air, Karimata dan Krakatau akan menampilkan repertoar terbaik, dilengkapi dengan berbagai momen spesial seperti battle performance, kolaborasi lintas personel, hingga tukar lagu, yang menjadi sajian eksklusif hanya di panggung JGTC 'The City Series Vol. 2'.

"Suatu kegembiraan bahkan kehormatan tersendiri Karimata mendapat kesempatan tampil satu panggung bahkan kolaborasi dengan Krakatau," kata Candra Darusman, dari Karimata, di Senayan, Jakarta pada Senin (27/7).

Konser JGTC 'The City Series Vol. 2' bakal digelar di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada 31 Juli 2026.

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