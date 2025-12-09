KRAKATAU POSCO Raih Penghargaan Paramakarya 2025 Dari Kemenaker

jpnn.com, JAKARTA - KRAKATAU POSCO meraih penghargaan Paramakarya 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam ajang Naker Inspirational and Leadership Award yang digelar di Balai Kartini, Jakarta.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang berhasil mencapai tingkat penerapan Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas sebesar 85 hingga 100 persen, sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas.

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Yassierli, didampingi Wakil Menteri Afriansyah Noor yang diterima oleh Direktur Human Resources & General Affairs KRAKATAU POSCO Iip Arief Budiman.

Penilaian berfokus pada inovasi, efektivitas program, perbaikan tata kelola, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan ketenagakerjaan, dengan penekanan pada dampak langsung bagi pekerja dan industri.

Bagi KRAKATAU POSCO, penghargaan Paramakarya 2025 menjadi penegasan atas komitmen jangka panjang perusahaan dalam peningkatan produktivitas.

KRAKATAU POSCO tidak hanya menerapkan sistem produktivitas secara internal, tetapi juga terlibat dalam penyusunan buku praktik terbaik produktivitas nasional bersama Kemnaker.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus berinovasi, berbagi praktik baik, dan mendukung peningkatan daya saing industri baja Indonesia di tingkat global.

“Penghargaan ini mencerminkan kerja keras seluruh karyawan dan komitmen kami untuk menjaga budaya produktivitas di semua lini. Kami percaya peningkatan produktivitas bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana setiap orang berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, industri serta pertumbuhan lingkungan sekitar,” kata Iip Arief Budiman.(chi/jpnn)