Krakatau Steel Gaet Raksasa PET Tiongkok Wankai, USD 284 Juta Mengucur

jpnn.com, JAKARTA - Krakatau Steel Group melalui anak usahanya, PT Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI), resmi menuntaskan penjualan lahan 26 hektare kepada Wankai Advanced Materials Indonesia.

Lahan tersebut akan menjadi lokasi pabrik PET resin berkapasitas 750.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai USD 284 juta.

Langkah itu menjadi investasi pertama dari Tiongkok di kawasan industri Krakatau Steel, yang sebelumnya didominasi investor Korea dan Jepang.

Baca Juga: KRAKATAU POSCO Raih Penghargaan Paramakarya 2025 Dari Kemenaker

Masuknya Wankai disebut memperluas basis investor global dan memperkuat kepercayaan internasional terhadap kesiapan infrastruktur industri Krakatau.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menilai kehadiran Wankai sebagai momentum penting bagi transformasi kawasan industri milik Krakatau Steel menuju pusat investasi internasional.

“Kami berharap ini menjadi gerbang bagi lebih banyak pabrikan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya di kawasan industri Krakatau,” kata Akbar melalui keterangannya, Rabu (10/12).

KSI menegaskan proyek merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem industri terintegrasi di Cilegon.

Direktur Utama KSI, Dazul Herman, mengatakan bahwa pembangunan pabrik Wankai akan meningkatkan daya saing kawasan secara signifikan sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja.