Krakatau Steel Meresmikan Dapur MBG dari Baja Modular

jpnn.com, JAKARTA - PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggunakan struktur baja modular hasil produksi Krakatau Steel Group, yakni PT. Krakatau Baja Konstruksi.

Pemilihan struktur baja modular, karena memungkinkan pembangunan dapur dilakukan secara cepat, efisien, dan presisi.

Selain itu, baja Krakatau Steel dikenal tahan lama, kuat, dan ramah lingkungan, sehingga memberikan jaminan keamanan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Krakatau Steel Rebut Kepercayaan Pasar dengan Mutu Global

Hal menarik lain, desain modular juga memberikan fleksibilitas untuk direlokasi atau diperluas sesuai kebutuhan.

Dengan begitu, baja Krakatau Steel pas menjadi solusi terbaik dalam penyediaan infrastruktur sosial yang modern dan adaptif.

"Peresmian dapur Makan Bergizi Gratis modular Krakatau Steel dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional, merupakan wujud nyata Perseroan dalam mendukung percepatan realisasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” jelas Direktur Utama, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk,. Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Dia menambahkan bahwa dapur modular yang diresmikan sudah lengkap dengan kitchen set dan food tray-nya memiliki kandungan TKDN hingga 80%.

Itu menegaskan bahwa industri tanah air bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak kalah bersaing dengan produk impor.