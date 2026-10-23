KREASI 2026 Hadirkan 388 Kelompok Riset Siswa SMA, Ini Para Pemenangnya

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kompetisi Riset dan Inovasi Siswa Indonesia (KREASI) 2026 jenjang SMA/MA sederajat menggelar babak final pada 20–22 Oktober 2026 di Yogyakarta.

Ajang yang diselenggarakan oleh Abak Academy dengan dukungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diikuti sekitar 388 kelompok riset dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, termasuk siswa Sekolah Indonesia Makkah.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 650 tim yang telah mengirimkan laporan akhir penelitian.

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Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Teknologi Pendidikan, Muhamad Abduh berpesan agar mereka terus memelihara rasa ingin tahu, menjunjung tinggi integritas dalam penelitian, dan tidak berhenti berkarya setelah kompetisi berakhir.

"Keberhasilan penelitian tidak hanya ditentukan oleh penghargaan yang diperoleh, tetapi juga oleh kejujuran, ketekunan, serta manfaat nyata yang dihasilkanbagi masyarakat," katanya.

Dia berharap KREASI bisa menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang mendorong lahirnya generasi muda yang kritis, kreatif, berintegritas, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menjawab berbagai persoalan bangsa.

Sementara, Direktur Abak Academy sekaligus inisiator KREASI, Munasprianto Ramli mengatakan perjalanan seorang peneliti tidak berakhir ketika kompetisi selesai, tetapi berlanjut melalui proses belajar, mencoba, mengevaluasi, dan menyempurnakan hasil penelitian.

Dia berharap KREASI tidak hanya dikenang sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai awal perjalanan para siswa menjadi peneliti muda yang berintegritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.