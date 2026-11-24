jpnn.com, JAKARTA - Astra membuka Kompetisi Kreasi Astra 2026 dengan hadiah utama sepeda motor Honda Vario, laptop, hingga tablet.

Kompetisi yang bisa diikuti masyarakat umum dan jurnalis ini menghadirkan empat kategori karya, yakni foto, tulisan, video, dan ilustrasi.

Pendaftaran sekaligus pengiriman karya Kompetisi Kreasi Astra dibuka mulai 18 November 2026 hingga 18 Agustus 2027.

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Ajang tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ke-70 Astra yang jatuh pada 20 Februari 2027.

Mengusung tema "Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia", kompetisi ini mengajak peserta mengangkat cerita mengenai inovasi, kontribusi sosial, hingga perubahan positif yang terjadi di tengah masyarakat.

Executive in Charge Astra Boy Gemino Kalauserang mengatakan perjalanan perusahaan selama hampir tujuh dekade tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat Indonesia.

Karena itu, Astra ingin menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membagikan pengalaman dan cerita melalui berbagai bentuk karya kreatif.

"Tujuh dekade perjalanan Astra tidak lepas dari dukungan dan kebersamaan dengan masyarakat Indonesia. Karena itu, menjelang usia ke-70 tahun, kami ingin mengajak masyarakat ikut menuturkan cerita tersebut melalui Kompetisi Kreasi Astra," ujar Boy dalam keterangan peluncuran kompetisi, Rabu (18/11).