Kreativesia 2025 Diharapkan Melahirkan Pemuda Berkarya untuk Bangun Indonesia Raya

Kreativesia 2025 Diharapkan Melahirkan Pemuda Berkarya untuk Bangun Indonesia Raya

Kreativesia 2025 Diharapkan Melahirkan Pemuda Berkarya untuk Bangun Indonesia Raya
Acara pembukaan Kreativesia 2025, Kamis (16/10) di Palembang, Sumatera Selatan. Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Event Kreativesia 2025 resmi dibuka pada Kamis (16/10) di Palembang, Sumatera Selatan.

Acara kegiatan berskala nasional tersebut dibuka langsung oleh Deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan.

Pria kelahiran 5 Agustus 1966 itu mengungkapkan bahwa dari Kreativesia 2025 diharapkan bisa memberikan semangat untuk generasi muda melakukan kegiatan positif.

“Pemuda selalu tampil di depan sebagai pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.”

”Mereka adalah agen perubahan, kekuatan moral, dan kontrol sosial yang menjadi teladan di lingkungannya,” ujar Yohan.

Penyelenggaraan Kreativesia 2025 menjadi bukti nyata kolaborasi antara Kemenpora dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada era global pemerintah harus bisa hadir memberikan ruang kreatif bagi generasi muda Indonesia.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi dan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.” 

Deputi Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI, Yohan membuka langsung Kreativesia 2025, Kamis (16/10) di Palembang, Sumatera Selatan

