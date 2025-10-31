Kreativesia 2025: Panggung Bergengsi Bagi Kreativitas Pemuda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Semangat kreatif dan kolaboratif anak muda Indonesia kembali bersinar lewat Kreativesia 2025, ajang yang mempertemukan ide, inovasi, dan ekspresi lintas daerah.

Tidak hanya menampilkan karya kreatif, Kreativesia juga menjadi ruang penting bagi pemuda untuk menyuarakan gagasan tentang budaya dan identitas bangsa di tengah era digital.

Founder Biuus Indonesia sekaligus juri Kreativesia 2025 Annas Fitrah Akbar memberikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan ini.

Baca Juga: Kolaborasi Pemuda Indonesia Menggema dari Palembang Lewat Kreativesia 2025

“Program ini luar biasa. Kreativesia bukan sekadar ajang lomba, tapi wadah bergengsi yang mendorong pemuda untuk berani tampil, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” ujar Annas di Jakarta (31/10/25).

Annas juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, yang telah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan pemuda kreatif di Indonesia.

“Menpora Erick adalah sosok inspiratif yang mampu membawa semangat baru bagi generasi muda. Perhatian beliau terhadap dunia kreatif sejalan dengan semangat Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009, yang menegaskan pentingnya pemberdayaan dan partisipasi pemuda,” jelasnya.

Baca Juga: Kreativesia 2025 Diharapkan Melahirkan Pemuda Berkarya untuk Bangun Indonesia Raya

Annas percaya ada harapan besar kepada Menpora Erick Thohir untuk terus mengembangkan industri kreatif Indonesia.

“Kalau di dunia olahraga ada PON, maka di dunia pemuda kreatif, ya Kreativesia-lah ajangnya. Inilah wadah bagi anak muda untuk menampilkan bakat dan ide-ide terbaiknya,” tambah Annas.