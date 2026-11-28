jpnn.com, CIMAHI - Kreator konten berinisial RI ditemukan meninggal dunia di sebuah saung di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kematian kreator konten tersebut kini tengah didalami oleh pihak Kepolisian Resor Cimahi.

Kapolres Cimahi AKBP Endy Desianto mengatakan hasil pemeriksaan awal tim identifikasi menemukan sejumlah tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri.

"Dari hasil identifikasi ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan bunuh diri. Namun, pemeriksaan awal tidak menemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul maupun benda tajam," kata AKBP Endy Desianto dilansir Antara, Jumat (27/11).

AKBP Endy Desianto menyebut pihak kepolisian telah meminta persetujuan keluarga untuk melakukan autopsi guna memastikan penyebab kematian korban.

Akan tetapi, pihak keluarga disebut menolak permintaan tersebut.

"Untuk motif masih kami dalami. Yang jelas, dari pihak keluarga ketika kami meminta untuk dilakukan autopsi, mereka tidak bersedia," jelasnya.

Menurutnya, penolakan tersebut dituangkan keluarga dalam surat pernyataan bermeterai yang menyatakan menerima kejadian itu dan tidak menghendaki autopsi terhadap korban.