KrediOne Perkuat Literasi Keuangan dan Talenta Digital Generasi Muda di Malang

jpnn.com, JAKARTA - KrediOne bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar program Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi di Kota Malang pada 24–25 Juni 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KrediOne dalam mendukung peningkatan literasi keuangan sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Di tengah makin pesatnya transformasi digital, kemampuan mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab menjadi makin penting bagi generasi muda.

Karena itu, kolaborasi antara regulator, akademisi, media, dan pelaku industri diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang bijak dan sehat, pemanfaatan layanan keuangan digital yang bertanggung jawab, serta berbagai kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Upaya tersebut dilakukan seiring dengan semakin berkembangnya pemanfaatan layanan keuangan digital di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Hingga Mei 2026, KrediOne telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp2 triliun di provinsi tersebut, dengan Kota Malang mencatatkan total penyaluran pendanaan sebesar Rp128 miliar.

Sementara itu, kegiatan literasi dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (UNISMA) dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa serta civitas akademika.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anjar Sumarjati, Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi 2 OJK, Frederik Alexander Rompies, Asisten Direktur OJK Malang, Ronald T. Andi Kasim, Sekretaris Jenderal AFPI, serta Affifudin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNISMA.

Dalam sesi talkshow tersebut, KrediOne dihadiri oleh Defrian Afdi selaku Direktur IT & Operations. Pada kesempatan tersebut, Defrian menekankan bahwa literasi keuangan merupakan keterampilan dasar yang semakin penting dimiliki generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang berlangsung cepat.