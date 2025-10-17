KrediOne Raih Penghargaan Best Financial Services

jpnn.com, JAKARTA - KrediOne meraih penghargaan Best Financial Services: Customer Centric Transformation and High Growth Award dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2025.

Penghargaan diserahkan oleh Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI kepada Kuseryansyah, CEO KrediOne.

Kuseryansyah menjelaskan keberhasilan KrediOne meraih apresiasi tersebut didukung langkah transformasi melalui rebranding dari 360Kredi menjadi KrediOne pada Mei 2025, yang menandai perubahan fokus dari product centric menjadi customer centric.

Baca Juga: KrediOne Perkuat Literasi di UNS

Transformasi ini diwujudkan lewat inovasi fitur, peningkatan kualitas layanan, serta berbagai inisiatif literasi keuangan bagi masyarakat.

Selain itu, pencapaian pertumbuhan pembiayaan yang melonjak hingga 390% secara Year on Year pada periode Januari–September 2025, dari Rp1,1 triliun menjadi Rp5,4 triliun, turut mencerminkan komitmen KrediOne dalam menghadirkan layanan keuangan digital inklusif dan berdampak.

“Penghargaan ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Bagi KrediOne, menjadi customer centric bukan sekadar strategi bisnis, melainkan komitmen untuk memahami, mendengar, dan tumbuh bersama pelanggan kami,” kata Kuseryansyah.

Kuseryansyah menegaskan penghargaan ini didedikasikan sebagai hasil dari kerja keras seluruh tim KrediOne dan kepercayaan para pelanggan di seluruh Indonesia.

“Terima kasih kepada masyarakat dan mitra bisnis kami yang sudah memberikan kepercayaannya kepada KrediOne. Penghargaan ini sekaligus menjadi amanah yang akan terus kami jaga agar setiap layanan yang kami berikan tidak hanya memudahkan akses, namun juga memberikan manfaat, dan dampak yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia,” lanjutnya.