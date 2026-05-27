KrediOne Rayakan Iduladha, Salurkan Hewan Kurban bagi Keluarga yang Membutuhkan
jpnn.com, JAKARTA - Dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, PT Inovasi Terdepan Nusantara (KrediOne) kembali mempertegas komitmennya sebagai platform pinjaman daring (pindar) yang tidak hanya menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif, tetapi juga berkontribusi melalui inisiatif sosial yang berkelanjutan.
Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) #BerbagiKebahagiaanBersamaKrediOne, perusahaan menyalurkan hewan kurban kepada ratusan kepala keluarga di wilayah Jakarta dan Bekasi pada Rabu, 27 Mei 2026.
Dalam pelaksanaannya, KrediOne turut berkolaborasi dengan komunitas Anak Muda Bekasi Ambil Peran serta kelompok UMKM setempat.
Kolaborasi ini menjadi wujud semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang selaras dengan nilai Iduladha, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem industri pindar yang inklusif, bertanggung jawab, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya KrediOne untuk terus menghadirkan keseimbangan antara inovasi layanan digital dan tanggung jawab sosial.
Sebagai bagian dari industri pinjaman daring di Indonesia, KrediOne meyakini bahwa keberlanjutan perusahaan perlu dibangun melalui kontribusi yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Utama KrediOne Kuseryansyah menyampaikan pertumbuhan industri financial digital perlu berjalan beriringan dengan kontribusi sosial yang nyata dan berkelanjutan.
“Kami menyadari perjalanan dan pertumbuhan KrediOne tidak hanya dari inovasi teknologi, namun juga dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kami. Karena itu, melalui momentum Idul Adha ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan, sehingga kehadiran KrediOne dapat terus memberikan manfaat yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Kuseryansyah.
