Kredit BCA Tembus Rp1.036 triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan entitas anak menjaga penyaluran kredit secara pruden ke berbagai sektor.

Penyaluran kredit BCA per semester I-2026 tumbuh 8% YoY, dan untuk pertama kalinya menembus angka Rp1.036 triliun.

Capaian tersebut didukung pendanaan solid, dengan pertumbuhan giro dan tabungan (CASA) 10,2% YoY mencapai Rp1.082 triliun.

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Total Dana Pihak Ketiga (DPK) BCA naik 7,9% YoY mencapai Rp1.284 triliun. Porsi CASA BCA mencapai sekitar 84,3% dari total DPK, dan Cost of Fund (CoF) konsisten terjaga.

“BCA berterima kasih atas seluruh kepercayaan nasabah setia selama ini, sehingga kami dapat terus tumbuh dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Presiden Direktur BCA Hendra Lembong.

Hendra menjelaskan kinerja BCA pada paruh pertama 2026 ditopang berbagai hal, seperti BCA Expoversary 2026 dan penyaluran kredit produktif ke berbagai sektor.

"Kami memastikan penyaluran kredit BCA dilakukan dengan selalu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan kondisi likuiditas perusahaan." sebutnya.

Kredit BCA ditopang pembiayaan produktif Rp802 triliun, meningkat 11% YoY. Penyaluran kredit produktif mencakup pembiayaan korporasi yang tumbuh 13,6% YoY menjadi Rp513,4 triliun, serta kredit komersial dan UKM dengan pertumbuhan 6,6% YoY menjadi Rp288,5 triliun.