jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2026 tetap terjaga solid.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia mencatat kinerja intermediasi perbankan pada awal kuartal IV tetap kuat.

Pada periode Oktober 2026, penyaluran kredit perbankan mencatatkan pertumbuhan sekitar 13,21 persen secara tahunan (year-on-year).

Kinerja positif tersebut ditopang oleh ekspansi kredit investasi yang melonjak sebesar 21,32 persen secara tahunan.

"Kredit modal kerja tumbuh 12,99%, dan kredit konsumsi tumbuh 4,73%," tutur Destry di Jakarta, Rabu (18/11).

Penyaluran kredit tersebut tidak hanya bertumpu pada bank BUMN yang mencatatkan pertumbuhan 14,34 persen secara tahunan.

Ekspansi pembiayaan juga meluas pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar 14,1 persen serta kantor cabang bank asing sebesar 13,9 persen.

Destry menambahkan capaian pertumbuhan kredit ini turut didorong oleh pembiayaan terkait program pemerintah yang tumbuh 20,8 persen.