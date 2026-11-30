jpnn.com, JAKARTA - Kredit Pintar turut berpartisipasi dalam Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 yang digelar oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Melalui kampanye #TemanAturUang, Kredit Pintar mengajak masyarakat untuk semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab, khususnya sebelum memanfaatkan layanan pinjaman daring.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan BFN Fest 2026 yang berlangsung pada 26–27 November 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Kredit Pintar juga mengadakan survei bertajuk “Persepsi dan Perilaku Konsumen terhadap Pinjaman Daring” yang melibatkan 474 responden dari kalangan pengunjung BFN Fest 2026.

Survei ini bertujuan untuk memahami persepsi, tingkat pemahaman, serta pertimbangan masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman daring.

“Hasil survei yang melibatkan responden dari berbagai kelompok usia dan latar belakang memberikan gambaran mengenai persepsi serta pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Temuan ini menjadi masukan bagi Kredit Pintar untuk terus memperkuat edukasi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujar Head of Brand & Communications Kredit Pintar, Puji Sukaryadi.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 51,39 persen responden menyatakan memiliki persepsi netral terhadap layanan pinjaman daring.

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Temuan ini menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat edukasi masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta pentingnya penggunaan layanan keuangan digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, sebanyak 31,05 persen responden menyatakan akan memperhitungkan kemampuan bayar terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman daring.