Kredit Pintar Jalin MoU Dengan Komunitas SUMKM di Finexpo 2025

jpnn.com, SURABAYA - Kredit Pintar, berpartisipasi di ajang Financial Expo (Fin Expo) 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kelompok Kerja Inklusi Keuangan (Pokja Inklusi Keuangan) di Atrium Tunjungan Plaza, Surabaya, Jawa Timur.

Mengusung tema Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, kegiatan ini merupakan puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025, yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai kebutuhan.

Pada perhelatan Fin Expo 2025 ini, Kredit Pintar melakukan penandatanganan kerja sama dengan Komunitas Sahabat UMKM (SUMKM) yang merupakan partner strategis dalam menumbuh kembangkan Pelaku UMKM Indonesia yang berdaya saing.

“Kami menyambut baik kerja sama strategis dengan Kredit Pintar sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, kami berharap semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat berkembang dengan dukungan teknologi finansial yang aman, inklusif, dan mudah diakses,” ujar Sekjen SUMKM Faisal HB.

“Kredit Pintar memiliki visi yang sejalan dengan kami, yaitu menciptakan ekosistem yang memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Fin Expo 2025 menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sinergi ini dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” imbuhnya.

Ronny Kasim selaku Presiden Direktur Kredit Pintar menegaskan sinergi antara Kredit Pintar dan SUMKM menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem finansial yang berkelanjutan sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Melalui kerjasama strategis ini, Kredit Pintar berkomitmen penuh mendukung OJK dalam memperluas akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin membuktikan bahwa layanan keuangan digital dapat menjadi solusi yang inklusif, mudah dijangkau, serta aman digunakan,” tutur Ronny.

FinExpo menjadi wujud kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, PUJK, asosiasi, dan UMKM, dalam memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat.