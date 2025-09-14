Kredit Pintar Revitalisasi PAUD Asy-Syukru di Bandar Lampung

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Kredit Pintar melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan membantu merevitalisasi PAUD Asy-Syukru di Bandar Lampung, Lampung pada Kamis (11/9).

Melalui program CSR ini, Kredit Pintar senantiasa berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

Setelah sebelumnya Kredit Pintar melakukan revitalisasi fasilitas di Sekolah Madyama Widya Pasraman RSI Markandya di Bali, Paud Al Fattah Pereng, Yogyakarta dan SMP Wee Wella di Sumba, NTT, kini melanjutkan langkah tersebut dengan memperbaiki fasilitas PAUD Asy-Syukru di Bandar Lampung.

Baca Juga: Kredit Pintar Perkuat Edukasi Berkelanjutan

“Kami di Kredit Pintar meyakini pendidikan adalah fondasi utama untuk masa depan yang lebih baik dan inisiatif ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman, dan inspiratif bagi anak-anak, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pendidikan sejak usia dini," ujar Presiden Direktur Kredit Pintar, Ronny Kasim.

"Kami berharap, upaya ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal sejak usia dini," imbuhnya.

PAUD Asy-Syukru merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah berdiri sejak 18 tahun silam dan menjadi tempat belajar bagi puluhan anak di kawasan Bandar Lampung. Selama hampir dua dekade beroperasi, kondisi bangunan PAUD ini mengalami banyak kerusakan seiring berjalannya waktu.

Baca Juga: Begini Strategis SIG Dalam Mensiasati Persaingan Ketat Industri Semen Nasional

Atap yang bocor dan dinding yang mulai rapuh menjadi tantangan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Perbaikan menyeluruh terhadap fasilitas fisik PAUD Asy-Syukru menjadi kebutuhan mendesak demi mendukung proses pendidikan yang lebih layak dan berkualitas.

Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Ripaidah mengapresiasi inisiatif Kredit Pintar merevitalisasi PAUD Asy-Syukru melalui program CSR.