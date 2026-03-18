Kredit Pintar Salurkan Rp100 Juta Untuk Pembangunan Musala Al Mahbub

jpnn.com, JAKARTA - Kredit Pintar menyalurkan bantuan untuk pembangunan Musala Al Mahbub dan Majelis Quran di bawah naungan Yayasan Roudhotul Qurro Al-Achyadiyah senilai Rp 100 juta, yang berlokasi di Ciledug, Tangerang, pada Senin, (16/3).

“Melalui dukungan terhadap pembangunan Musala Al Mahbub dan Majelis Quran, Kredit Pintar berharap fasilitas ibadah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan positif, mulai dari pengajian, pendidikan Al-Qur’an bagi anak-anak dan remaja, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan," ujar Presiden Direktur Kredit Pintar, Ronny Kasim.

Ronny menekankan masjid dan musala memiliki peran strategis dalam membangun kualitas kehidupan umat.

Selain menjadi tempat ibadah, keberadaannya juga dapat menjadi pusat pengembangan pendidikan, kegiatan sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap dukungan ini dapat membantu masyarakat dalam memakmurkan Musala Al Mahbub dan Majelis Quran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas,” serunya.

Pembangunan Musala Al Mahbub dan Majelis Quran telah dimulai sejak Juni 2025 lalu dengan luas bangunan 104 meter persegi, dapat menampung sekitar 200 jemaah.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kredit Pintar atas dukungan yang diberikan untuk pembangunan Musala Al Mahbub dan Majelis Quran. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kami dan masyarakat sekitar dalam menghadirkan fasilitas ibadah sekaligus ruang pembinaan umat yang lebih layak dan bermanfaat,” kata Ketua Yayasan Roudhotul Qurro Al-Achyadiyah, Ubaidillah.(chi/jpnn)