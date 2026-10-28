Kris Dayanti hingga Flora Liu Hidupkan Kembali Karya Legendaris Teresa Teng

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kris Dayanti membuka konser 'A Tribute to Teresa Teng' di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (28/10) malam.

Konser yang dipersembahkan oleh The Ballroom at Plaza Senayan dan didukung oleh Color Asia Live itu dihadirkan untuk mengenang karya-karya legendaris dari penyanyi ikonik Asia, Teresa Teng.

Dimulai tepat pukul 19.00 WIB, Kris Dayanti tampil sebagai pembuka dan menghangatkan suasana ballroom lewat lagu Mencintaimu, Can’t Take My Eyes Off You, dan Tian Mi Mi bersama penyanyi asal Shanghai, Flora Liu.

Panggung kemudian berlanjut dengan penampilan utama Flora Liu yang membawakan sederet tembang kenangan Teresa Teng, yakni Man Bu Ren Sheng Lu, Xiao Cheng Gu shi, He Ri Jun Zai Lai, Ni Shuo, Wo He Ni.

Tak sampai di situ saja, Flora Liu turut mengajak Putri Ayu untuk tampil bersama menghibur para penggemar dengan menyanyikan Wo Zhi Zai Hu Ni / Toki o Nagare ni Mi Wo Makase.

Putri Ayu pun sempat menghibur penonton dengan menyanyikan I Have nothing + I Will Always Love You, Lei de Xiao Yu, Chang Huan / Tusugunai, dan Lu Bian de Ye Hua Bu Yao Cai.

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Selanjutnya, Flora Liu kembali mengambil alih panggung dan menyanyikan sebanyak tujuh lagu hits Teresa Teng lainnya, yakni Mei Hua, Yue Liang Dai Biao Wo De Xin, Ye Lai Xiang, Qing Ren de Guan Huai, Goodbye My Love/Zai Jian Wo de Ai Ren, dan Shanghai Tan.

Seluruh rangkaian konser ini terasa semakin istimewa berkat iringan 50 Piece Orchestra di bawah arahan konduktor RM Condro.