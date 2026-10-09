Kris Dayanti Meriahkan HUT Ke-11 Dermaluxe, Ada Penghargaan Spesial dari Nordberg Medical

jpnn.com, JAKARTA - Dermaluxe Aesthetic & Laser Center merayakan perjalanan 11 tahun kiprahnya di industri estetika medis Indonesia dengan mengusung tema The Golden Chapter.

Perayaan tersebut berlangsung istimewa dengan kehadiran diva Indonesia, Kris Dayanti, sekaligus menjadi momentum bagi Dermaluxe untuk merayakan pencapaian dan penghargaan dari Nordberg Medical Indonesia.

Founder Dermaluxe Aesthetic & Laser Center dr. Jeffri Purnomo Setiawan, Dipl.AAAM, memberikan apresiasi kepada para pasien dan komunitas Dermaluxe yang ikut hadir.

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"Para pasien dan komunitas telah menjadi bagian dari perjalanan klinik selama lebih dari satu dekade," kata Jeffri, Jumat (9/10).

Menurutnya,;kehadiran Kris Dayanti memberikan warna tersendiri dalam perayaan tersebut.

Diva yang dikenal memiliki perhatian terhadap dunia kecantikan dan wellness itu turut memeriahkan acara melalui penampilannya.

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Tidak hanya menghadirkan hiburan, perayaan ulang tahun ke-11 ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi Dermaluxe dengan Nordberg Medical Indonesia.

Dermaluxe mendapatkan penghargaan Nordberg Medical Indonesia Alliance of the Year 2025, sebuah apresiasi khusus bagi tiga penyedia layanan JULÄINE™ teratas di Indonesia.