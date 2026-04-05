Kris Dayanti Ungkap Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel

jpnn.com, JAKARTA - Rencana pernikahan putra kedua Anang Hermansyah dan Kris Dayanti, Azriel dengan Sarah Menzel, tampaknya semakin dekat.

Kris Dayanti lantas buka suara mengenai persiapan menjelang pernikahan anak keduanya tersebut.

Dia menyebut, saat ini, segala persiapan sudah mulai berjalan dan mengalir sebagaimana mestinya.

Proses diskusi mendalam juga telah dilakukan menjelang hari bahagia Azriel. Terlebih mengingat latar keluarga Sarah Menzel yang berasal dari Bali dan memiliki keturunan Jerman.

"Ya, Azriel alhamdulillah sudah tahap-tahap yang semakin mengalir untuk persiapannya. Karena ini kan exchange culture ya, pertukaran budaya, jadi pasti banyak hal yang serius yang harus kita perbincangkan, rembukkan," ujar Kris Dayanti di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/4).

Dia menyebut bahwa pernikahan merupakan momen sakral, sehingga segala detail mengenai adat dan tradisi juga harus dibicarakan dengan matang.

Kris Dayanti memastikan kedua keluarga sangat terbuka dalam setiap proses diskusi demi kelancaran acara.

"Namanya pernikahan, ini kan menjadi satu hal yang paling sakral untuk Azriel dan juga Sarah. Dan kami sebagai keluarga sangat-sangat terbuka untuk bisa berdiskusi," tuturnya.