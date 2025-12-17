Krisis Ekologis di Sumatra: Akibat Pejabat Tersandera?
Oleh: Maria A. F.G Sukmaniara, S.Sos - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI 2024-2026; Alumnus Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
jpnn.com - Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Banjir Sumatra) bukan sekadar peristiwa alam. Tidak datang tiba-tiba.
Ia adalah peristiwa sosial-politik yang berulang. Dapat diprediksi dan seharusnya dapat dicegah.
Ketika bencana semacam ini terus terjadi, persoalan utamanya tidak lagi terletak pada siklus alam, melainkan pada kualitas tata kelola lingkungan dan kepemimpinan negara.
Dalam konteks ini, meskipun ada unsur akumulasi kebijakan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai “man in office” tidak dapat dilepaskan dari lingkar tanggung jawab publik.
Mandat Kementerian Kehutanan pada dasarnya bersifat preventif.
Undang-undang menempatkan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan: pengatur tata air, penahan erosi, dan pelindung kawasan hilir dari banjir dan longsor.
Ketika fungsi-fungsi tersebut gagal bekerja secara sistemik, itu menandakan bukan semata kegagalan alam, melainkan kegagalan kebijakan.
Terlebih ketika kegagalan itu terjadi di wilayah-wilayah yang sejak lama telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana akibat deforestasi dan alih fungsi lahan.
Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (Banjir Sumatra) bukan sekadar peristiwa alam, tetapi akibat pejabat yang tersandera.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aktivis 98 Resolution Network Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra Lewat PB IDI
- Kemenag: 226 Pesantren Rusak Akibat Banjir Sumatra
- Pemerintah Beri Kelonggaran KUR Selama 3 Tahun untuk Korban Banjir Sumatra
- Gelar Rakornas di Surabaya, PP KAMMI Minta Banjir Sumatra Jadi Bencana Nasional
- Banjir Bandang Terjang Kota Safi Maroko, 37 Orang Tewas
- Akulaku Gandeng BAZNAS RI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra