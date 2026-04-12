Krisis Energi Belum Usai, Legislator Minta Seluruh Pihak Perkuat ‘Sense of Crisis’

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan pentingnya membangun kesadaran publik agar masyarakat memahami situasi tanpa terjebak kepanikan.

Sebab, krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan konflik berkepanjangan menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi seluruh negara, termasuk Indonesia.

Nevi mengatakan pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan memastikan tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir 2026.

Fraksi PKS mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari solusi konkret di tengah tekanan krisis energi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam jangka panjang.

“Komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas, tetapi di saat yang sama publik juga harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai kondisi yang sedang terjadi,” kata Nevi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/4).

Nevi menilai strategi komunikasi menjadi kunci utama. Menurut legislator dari Sumatera Barat itu, pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan dan mudah dipahami masyarakat.

Caranya mulai dari penyebab krisis seperti gangguan pasokan global, dampaknya terhadap Indonesia, hingga langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan dilakukan.

Selain itu, Nevi menilai pelibatan berbagai elemen masyarakat dinilai krusial untuk memperkuat kampanye kesadaran energi.