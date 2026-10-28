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Krisis Moral Menguji Persatuan: PKP Gaungkan Sumpah Pemuda Transformatif

Krisis Moral Menguji Persatuan: PKP Gaungkan Sumpah Pemuda Transformatif
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Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Isfan Try Sutrisno, PKP dan Sumpah Pemuda transformatif. Foto: dok pkp

jpnn.com, JAKARTA - Hampir seabad lalu, ikrar Sumpah Pemuda bergaung membelah perbedaan suku dan agama demi menyatukan Indonesia.

Namun, pada peringatan yang ke-98 tahun ini, ancaman terbesar bangsa tak lagi datang dari perbedaan latar belakang, melainkan krisis moral yang perlahan mengikis sendi persatuan.

Sorotan tajam disampaikan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Isfan Try Sutrisno.

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Menurutnya, kejujuran, integritas, dan rasa peduli kini menjadi ujian sesungguhnya bagi generasi muda.

“Pemuda 1928 bersumpah untuk bersatu. Pemuda hari ini perlu bersumpah untuk tetap jujur dan beradab," kata Isfan dalam keterangannya, Rabu (28/10).

"Persatuan tidak akan bertahan di tengah bangsa yang kehilangan integritasnya."

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Realita hari ini memang memperlihatkan tantangan yang berbeda.

Korupsi yang merebak, maraknya kabar bohong, hingga hilangnya sopan santun dan menguatnya egoisme menjadi tembok besar yang harus diruntuhkan.

Hampir seabad lalu, ikrar Sumpah Pemuda bergaung membelah perbedaan suku dan agama demi menyatukan Indonesia.

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