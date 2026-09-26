Krisis Palestina Makin Kritis, Jutaan Warga Gaza Kehilangan Akses Kebutuhan Dasar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komite Bantuan Kepresidenan Negara Palestina, H.E. Mahmoud Sidqi Al-Habbash, mengungkapkan kondisi kemanusiaan masyarakatnya yang masih berada dalam situasi kritis hingga September 2026.

Hal itu disampaikan Mahmoud dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) lanjutan tentang Kerja Sama Penyediaan Bantuan Kemanusiaan dan Sosial untuk Negara Palestina di Kantor Baznas RI, Jakarta, Jumat (25/9/2026).

"Rakyat Palestina saat ini sedang menghadapi perang genosida dan mengalami kondisi kemanusiaan yang sangat berat akibat perang ini," ujar Mahmoud.

Menurut dia, eskalasi krisis yang belum mereda membuat jutaan masyarakat Palestina kehilangan akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar.

Kondisi tersebut terutama terjadi di Jalur Gaza yang masih menghadapi keterbatasan pangan, air bersih, layanan kesehatan, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya.

"Saat ini lebih dari dua juta jiwa di Jalur Gaza hidup tanpa makanan yang cukup, tanpa air minum yang layak, tanpa pengobatan, tanpa listrik, dan tanpa layanan dasar," katanya.

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Mahmoud mengatakan kondisi memprihatinkan juga terjadi di Tepi Barat. Ia menyebut situasi tersebut meliputi pembunuhan, perusakan kamp pengungsian, hingga perintangan akses ibadah di Masjid Al-Aqsa.

Karena itu, dia menilai penyaluran bantuan kemanusiaan perlu terus dilakukan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan makanan, air bersih, pengobatan, pendidikan, serta fasilitas hunian darurat bagi masyarakat terdampak.