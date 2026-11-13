Krisis Pasokan Gas di 11 Provinsi, Iran Makin Terpuruk

jpnn.com, TEHRAN - Lebih dari sepertiga provinsi di Iran mengalami kekurangan pasokan gas, kata Kepala Perusahaan Gas Nasional Iran, Saeed Tavakoli, Kamis (12/11).

Pada Rabu (11/11), Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah memperingatkan adanya risiko pembatasan operasional fasilitas industri dan pembangkit listrik, serta penerapan pembatasan bagi masyarakat, akibat kekurangan pasokan gas.

Saat ini, defisit gas di negara tersebut diperkirakan mencapai sekitar 530 juta meter kubik per hari.

“Tahun ini menjadi tahun yang sangat menantang dalam hal pasokan gas. Kondisi pasokan gas di setidaknya 11 provinsi mendekati situasi kritis,” kata Tavakoli, seperti dikutip kantor berita Shana.

Ia menambahkan bahwa masalah pasokan gas paling serius diperkirakan terjadi di tiga provinsi, yakni Mazandaran,Golestan, dan Khorasan Utara. (ant/dil/jpnn)