Krisis Sumber Daya Alam dan Konflik Kepentingan
Oleh: Muhammad Irvan Mahmud Asia - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA)
jpnn.com -
Saat ini, sumber daya alam, baik dalam pengertian tradisional maupun dalam konsep yang telah berkembang menjadi aset yang sangat penting untuk dilindungi keberlanjutan fungsinya.
Dibandingkan dengan sistem penguasaan dan hak penggunaan sumber daya alam pada masa sebelumnya, kompleksitas pengelolaannya kini semakin besar karena sumber daya alam tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis, sosial, dan politik yang sangat penting untuk diperhitungkan (Kartodihardjo, 2023).
Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar mampu menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dalam perspektif politik lingkungan, krisis sumber daya alam muncul ketika tingkat eksploitasi melebihi kemampuan alam untuk melakukan regenerasi. Kondisi tersebut diperparah oleh orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung menempatkan sumber daya alam sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, pemanfaatan sumber daya alam sering kali dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan, tetapi juga erat kaitannya dengan keputusan politik yang menentukan arah pembangunan nasional.
Dalam kondisi krisis ekonomi, pemerintah sering kali berharap bahwa ekspor sektor pertambangan di pasar global dapat meningkatkan pendapatan negara, menstabilkan nilai tukar, serta mengendalikan defisit anggaran.
Kompleksitas pengelolaan sumber daya alam kini semakin besar karena sumber daya alam tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menteri Pigai Minta Aparat Jangan Libatkan Sipil di Wilayah Operasi Papua
- Kombes Anggoro Sebut Konflik Tewaskan 2 Orang di Batam Bukan SARA, Ini Masalahnya
- Konflik Gajah dengan Manusia PLG Sebanga, 1 Warga Meninggal dan Satu Orang Terluka
- PPASDA: Penegakan Hukum Karhutla Harus Berlanjut Hingga Pertanggungjawaban Korporasi
- PPASDA Dorong Percepatan RUU Migas untuk Perkuat Kedaulatan dan Produksi Nasional
- Aduan Malaadministrasi Sektor Pertanahan Terbanyak, AHY Soroti Konflik Menahun