jpnn.com, JAKARTA - Aktor Krisjiana Baharudin menceritakan kondisinya setelah menjalani prosedur vasektomi pada September lalu.

Pria 32 tahun itu memastikan tak ada perubahan signifikan pada kondisi fisiknya sesuai menjalani prosedur tersebut.

"Kalau setelah vasektomi sih enggak ada ya, enggak ada perubahan signifikan," ujar Krisjiana Baharudin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Suami Siti Badriah itu lantas menepis berbagai anggapan miring yang kerap dikaitkan vasektomi, termasuk terkait aktivitas pria.

Dia justru mengatakan tindakan medis tersebut tak memengaruhi stamina, gairah, maupun kesehariannya.

"Atau kalau kata orang-orang katanya jadi enggak ada gairah atau misalnya enggak mau kerja segala macam. Mungkin kata dokter kalau misalnya enggak ada gairah dan enggak mau kerja sih memang dari dasarnya aja udah malas kerja. Karena sebenarnya enggak ada perubahan sama sekali. Kita dari aku maksudnya dari kekuatan, fisik semuanya sama. Sama enggak ada perubahan," ucap Krisjiana Baharudin.

Ayah dua anak itu juga menuturkan vasektomi yang telah dijalaninya tak memberikan gejala atau efek samping.

"Enggak ada, yang katanya nanti enggak bisa 'ehem' begitu. Ternyata enggak, aman-aman saja enggak ada perubahan," kata Krisjiana Baharudin. (jun/jpnn)