Krista InterFOOD 2026 di NICE PIK2 Jadi Titik Temu Ribuan Pelaku Industri dari 16 Negara

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten, menjadi pusat pertemuan pelaku industri makanan dan minuman internasional.

Melalui penyelenggaraan Krista InterFOOD 2026 yang berlangsung pada 4-7 November 2026, sekitar 1.100 peserta dari 16 negara berperan serta dalam pameran yang menempati 11 hall di kompleks NICE PIK2 itu.

Besarnya skala kegiatan tersebut memperlihatkan kebutuhan industri terhadap fasilitas pameran modern yang mampu menampung beragam kegiatan bisnis dalam satu lokasi.

NICE PIK2 memiliki tiga gedung utama yang dilengkapi ruang pameran, fasilitas pertemuan, serta berbagai sarana pendukung penyelenggaraan kegiatan berskala besar.

Dalam Krista InterFOOD 2026, penyelenggara ekshibisi itu menggunakan area seluas sekitar 60 ribu meter persegi untuk menampilkan produk makanan dan minuman, mesin produksi, teknologi pengemasan, hingga peralatan sektor hospitality.

CEO Krista Exhibitions Group Daud D. Salim mengatakan pameran tersebut terus mengalami perkembangan, termasuk dari jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Daud, kehadiran peserta dari berbagai negara juga membuka peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan dan menjajaki kerja sama internasional.

“Kami berharap Krista InterFOOD menjadi ikon industri pangan Indonesia sekaligus showcase industri pangan nasional ke depan,” ujarnya.