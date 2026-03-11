Kristalin Ekalestari Buka Puasa Bersama Anak Yatim & Keluarga Korban Penembakan KKB

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Ramadan yang penuh berkah, PT Kristalin Ekalestari melaksanakan buka puasa bersama anak yatim dan keluarga korban mendiang yang ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Acara bertajuk ‘One Goal One Soul Iftar Bersama’ itu digelar di Menara 165, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/3). Kegiatan dihadiri anak yatim piatu dari Yayasan Al Husna dan keluarga korban almarhum anggota TNI Serda Hamdani yang dihadirkan dari Maros, Sulawesi Selatan, korban penembakan KKB pada 21 Februari 2026.

Direktur Utama PT Kristalin Ekalestari Andito Prasetyowan menyampaikan rasa syukur bisa mengadakan acara buka puasa bersama dengan seluruh Grup Kristalin Ekalestari dan bersama anak yatim piatu mewarnai kegiatan ini.

“Terima kasih atas kedatangannya. Melalui acara ini, saya cuma berpesan dan mempertegas bahwa kita jaga ukhuwah kita, kita jaga kebersamaan kita, ya kan. Dengan ikhtiar kita, semoga Allah taala memberikan jalan, rezeki, dan usaha kita semakin bisa berkembang,” papar Andito dalam sambutan acara.

Sementara itu Komisaris PT Kristalin Ekalestari Junaidi dengan menjaga soliditas PT Kristalin Ekalestari Group membangun ekosistem mulai dari hulu sampai hilir.

“Kalau kita bicara, ini adalah suatu ekosistem yang mana tidak hanya dalam satu perusahaan tambang, tapi kita juga membangun ekosistemnya. Mulai dari hulu sampai hilir, bahkan menyebar ke tidak hanya untuk pertambangan, tapi mulai ke pertanian, bahkan perikanan dan lain sebagainya,” ucap Junaidi dalam sambutan acara.

“Tentunya harapan kami ke depan, ini bisa memberikan kontribusi yang jelas dan nyata bagi negara,” ujar Junaidi.

Menurut Junaidi ajang buka puasa bersama ini menciptakan kekompakan dalam suatu organisasi.