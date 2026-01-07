Kristen Stewart Siap Sutradarai Remake Twilight, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Kristen Stewart mengungkapkan ketertarikannya menyutradarai pembuatan ulang film Twilight yang melambungkan namanya pada 2008.
Kepada Entertainment Tonight, Stewart mengatakan dirinya siap terlibat penuh jika proyek tersebut benar-benar digarap.
"Saya akan melakukannya! Saya berkomitmen!” ujarnya, dikutip Variety, Rabu (7/1),
Stewart menyampaikan kekagumannya terhadap visi para sutradara “Twilight” sebelumnya, Catherine Hardwicke dan Chris Weitz.
Menurutnya, keduanya memiliki pendekatan kreatif yang unik dan apa adanya.
“Mereka sangat menjadi diri mereka sendiri, aneh, agak liar, dan sangat hadir di masa itu ketika mereka belum benar-benar tahu siapa mereka,” katanya.
Stewart menambahkan bahwa idealnya proyek pembuatan ulang tersebut membutuhkan anggaran besar serta dukungan kuat para penggemar. Ia merasa antusias karena kini dirinya telah memasuki dunia penyutradaraan.
Debutnya sebagai sutradara lewat film “The Chronology of Water”, yang dibintangi Imogen Poots, Thora Birch, dan Jim Belushi, juga membawanya masuk daftar “10 Sutradara yang Patut Diperhatikan” versi Variety tahun 2026.
Kristen Stewart siap menyutradarai pembuatan ulang “Twilight” dan menyatakan komitmennya pada proyek itu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ateis Rob
- Danrem 151/Binaiya Sutradarai Film 'Janji Senja', Pangdam XV/Pattimura Beri Apresiasi Positif
- Film 'Seribu Bayang Purnama' Mengangkat Problematika Nyata Para Petani
- Jalan Pulang Tembus Box Office, Bukti Potensi Sutradara Debutan
- Sutradara Godaan Setan yang Terkutuk Bicara Latar Belakang Cerita Film Besutannya
- Film Berjudul ‘Seribu Bayang Purnama’ Menyuarakan Keresahan Para Petani