Kritik Gelar Pahlawan Soeharto, SETARA Singgung Soal Marsinah dan Reformasi 1998
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut nalar publik harus tetap sehat setelah rezim Prabowo Subianto menetapkan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan.
"Dengan penetapan pahlawan nasional 2025, nalar publik harus tetap dipelihara," kata dia kepada awak media, Rabu (12/11).
Sebanyak sepuluh tokoh ditetapkan sebagai pahlawan oleh pemerintahan era Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10).
Tiga di antaranya Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur, aktivis Marsinah, dan Soeharto.
Hendardi mempertanyakan nalar pemerintah ketika menetapkan Marsinah dan Soeharto sebagai pahlawan secara bersamaan.
Sebab, kata dia, Marsinah menjadi aktivis buruh yang kritis dan tewas saat rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto.
"Mana mungkin, Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan. Marsinah adalah aktivis buruh yang dihilangkan nyawanya oleh rezim pemerintahan saat itu yang dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto," kata Hendardi.
Dia mengatakan publik tentu tak mempersoalkan gelar pahlawan untuk Soeharto jika eks Pangkostrad itu tak kejam selama memimpin negara.
Senior SETARA Institute Hendardi menilai pemberian pahlawan tak dipersoalkan andai Soeharto tak kejam selama memimpin negara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Menteri HAM: Saya No Comment, Titik!
- Ribuan Masyarakat Ikuti Doa Lintas Agama Bareng Bison Indonesia
- Soal Kasus Marsinah, Menteri Pigai Lempar Bola ke Komnas HAM dan Polri
- Polemik Gelar Pahlawan Soeharto, Golkar: Semua Mantan Presiden Punya Dosa, Tetapi Ingat Jasanya
- Ridwan Bae DPR: Dari Infrastruktur Hingga Stabilitas Nasional, Warisan Soeharto Tetap Relevan
- Netizen Dukung Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Dinilai Layak