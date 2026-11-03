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Kritik Mardiono, Wabendum PPP Nilai Rakornas Bukan Forum Buat Copot Pengurus

Kritik Mardiono, Wabendum PPP Nilai Rakornas Bukan Forum Buat Copot Pengurus
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Para kader Partai Persatuan Pembangunan ketika hadir di Mukerwil DPW PPP DKI Jakarta. Dok: DPP PPP.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Rusman Yaqub mempertanyakan forum yang dipakai elite partainya untuk mencopot Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin dari struktur parpol berlambang Kabah.

Diketahui, Agus dan Gus Yasin dicopot dari Waketum dan Sekjen PPP setelah muncul aspirasi dalam Rakornas partai tersebut.

Rusman mengatakan Rakornas bukan forum yang bisa dipakai untuk mencopot kader di berbagai level, mulai DPC hingga DPP.

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"Ya, menurut saya Rakornas bukanlah ajang untuk menghasilkan keputusan pemecatan, apalagi sekelas DPC dan DPP," kata dia kepada awak media, Selasa (3/11).

Rusman menyebut Rakornas biasanha dipakai untuk mengondisikan internal agar sejalan dengan kepentingan PPP.

Dia menilai terlalu dini memakai forum Rakornas untuk mencopot Agus dan Gus Yasin dari struktur di DPP PPP.

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"Rakornas itu sebetulnya hanya rapat koordinasi yang sifatnya tidak mengambil keputusan," ujarnga.

Rusman menuturkan ada proses panjang sebelum kader PPP dicopot dari struktur DPP, misalnya perlu digelar beberapa rapat.

Wabendum PPP Rusman Yaqub menyebut Rakornas hanya forum untuk konsolidasi dan tak menghasilkan keputusan pencopotan kader.

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