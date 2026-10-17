Kritik Penanganan Karhutla oleh Pemerintah, WALHI: Masih Sangat Jauh dari Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang masih terjadi di banyak titik di Indonesia.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma’rufah mengatakan meluasnya karhutla lantaran kurang cepatnya penanganan oleh pemerintah.

“Kami melihat penanganan karhutla sejauh ini masih jauh dari harapan, karena hanya melakukan pemadaman ketika api sudah menjalar,” ucap Umi kepada JPNN.com, Jumat (16/10).

Menurut dia, pola kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena persoalan mendasarnya belum pernah benar-benar diselesaikan.

Umi menyebutkan karhutla terus terjadi di wilayah-wilayah rentan, khususnya kawasan gambut, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi kehutanan.

“Yang dalam pengelolaannya sering kali mengabaikan kondisi ekologis melalui pembukaan kanal dan pengeringan gambut, sehingga lahan menjadi sangat mudah terbakar,” jelasnya.

Kebakaran hutan dan lahan, kata dia, juga tidak dapat semata-mata dianggap sebagai peristiwa alam, karena terdapat dugaan bahwa pembakaran masih digunakan sebagai cara murah dan cepat untuk membuka atau membersihkan lahan.

Untuk itu, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap setiap kebakaran, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memperoleh keuntungan dari perubahan penggunaan lahan pascakebakaran.