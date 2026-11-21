Kritik Pendidikan Mulan Jameela, Lita Gading Pertanyakan Kuliah S1 Cuma Dua Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Psikolog Lita Gading melontarkan kritik terhadap latar belakang pendidikan anggota DPR RI Mulan Jameela.
Dia mempertanyakan relevansi pendidikan penyanyi tersebut dengan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Kritik itu disampaikan Lita melalui akun Instagram pribadinya, @lita.gading, di tengah perbincangan mengenai riwayat pendidikan anggota DPR RI.
Isu tersebut mencuat setelah muncul petisi daring yang mendesak keterbukaan dan audit ijazah para legislator.
Dalam unggahannya, Lita turut menyoroti riwayat pendidikan S1 Mulan Jameela di Universitas Kebangsaan.
Berdasarkan informasi yang beredar, istri Ahmad Dhani tersebut tercatat menempuh pendidikan pada 2019 hingga 2021.
Durasi studi yang disebut hanya dua tahun itu membuat Lita mempertanyakan proses pendidikan yang dijalani Mulan.
dia membandingkannya dengan masa studi sarjana yang menurutnya membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun.
Lita Gading mempertanyakan durasi kuliah S1 Mulan Jameela dan relevansinya sebagai anggota DPR.
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