jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritik Gubernur DKI Pramono Anung yang dinilai tidak paham tentang Upah Minimum (UMP).

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dengan kenaikan hanya Rp407 ribu pada 2027, tidak mampu meningkatkan daya beli masyarakat Jakarta.

“Apakah cara berpikir Gubernur DKI ini benar jika dilihat dari aturan perundang-undangan maupun kondisi riil daya beli buruh dan masyarakat di lapangan yang hanya menerima upah minimum Rp6,13 juta per bulan?” ucap Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11).

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“Gubernur DKI layak dinobatkan sebagai Bapak Upah Murah 2027 dan dinilai berpihak kepada pemodal besar,” lanjutnya.

Said Iqbal lalu membantah dan menyatakan penetapan UMP DKI 2027 bukan hasil keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI.

Ada tiga angka usulan yang diajukan oleh masing-masing unsur. Unsur serikat pekerja mengusulkan UMP DKI 2027 sebesar Rp6,21 juta per bulan, atau naik sekitar Rp480 ribu per bulan.

Apindo mengusulkan Rp6,047 juta per bulan, sedangkan Disnaker DKI mengusulkan Rp6,136 juta per bulan, atau naik sekitar Rp406 ribu per bulan.

Ketiga angka itu disebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan bersama antara unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan UMP DKI 2027 sebagaimana dijelaskan Pramono.