Kritik Sanksi Kemenhut, Indrajaya Minta Hukuman Pidana Perusahaan Pembakar Hutan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya mengkritik langkah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang hanya menjatuhkan sanksi administratif ke 32 perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, pemerintah harus memastikan penegakan hukum tegas bagi pihak yang menyebabkan karhutla dan bukan sanksi administratif semata.

"Jangan sampai muncul persepsi bahwa negara justru takut menghadapi kekuatan korporasi,” ujar Indrajaya.

Dia mengatakan korporasi yang melakukan pelanggaran karhutla, bisa disanksi pencabutan izin usaha, proses pidana, hingga penyitaan lahan.

“Ini bukan semata-mata soal administrasi, tetapi juga soal citra pemerintahan dalam menegakkan hukum," lanjut legislator fraksi PKB itu.

Indrajaya menuturkan dampak karhutla tidak hanya kerusakan lingkungan, melainkan meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, ujar dia, penanganan karhutla membutuhkan langkah menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Indrajaya mencontohkan Papua Selatan sebagai salah satu daerah yang turut merasakan dampak serius karhutla tahun ini.