Kritik Survei CELIOS, ARF Menduga Ada yang Ingin Jadi Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Abdul Rahman Farisi (ARF) mempertanyakan metode survei CELIOS yang menempatkan Bahlil Lahadalia di posisi terbawah, dalam pemeringkatan kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar itu menilai hasil survei perlu dibaca secara kritis, terutama terkait metode pengumpulan data dan indikator penilaian yang digunakan.

“CELIOS ini rajin sekali membuat survei kinerja menteri. Saya sampai bertanya-tanya, jangan-jangan ada yang mau jadi menteri?” kata ARF di Jakarta, Rabu (14/10).

Menurut dia, hasil survei persepsi tidak bisa serta-merta dijadikan gambaran menyeluruh atas keberhasilan, atau kegagalan seorang menteri dalam menjalankan kebijakan.

ARF menyoroti survei CELIOS yang berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026.

Survei tersebut melibatkan 1.142 responden masyarakat umum melalui non-probability sampling berbasis Meta Ads, serta 129 responden ahli dengan metode snowball sampling.

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Dia menilai kedua metode itu memiliki keterbatasan dalam hal representativitas dan berpotensi menimbulkan bias seleksi.

“Pembobotan tidak otomatis menghilangkan bias. Publik perlu mengetahui bagaimana sampel dibentuk, indikator penilaiannya, serta sejauh mana hasil survei dapat mewakili masyarakat luas,” ujarnya.